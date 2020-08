Javier Pastore non rientra più nei piani della Roma. Come si legge su “Tmw” l’ex rosanero non è stato inserito nella lista UEFA per questa ultima parte dell’Europa League perché non al meglio fisicamente, ma la dirigenza Roma in questo momento a prescindere dalle sue condizioni fisiche non sta valutando lo svincolo e continua a chiedere 7-8 milioni di euro per il suo cartellino.

Oltre all’Inter Miami, in MLS, sull’argentino avrebbe fatto un sondaggio anche lo Zenit San Pietroburgo. La squadra russa avrebbe già chiesto disponibilità al “Flaco” incassando una risposta positiva. Non resta dunque, che trattare con il club capitolino.