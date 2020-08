«Tutti devono fare qualcosa. Non basta solo spendere tante parole o criticare. Non dimenticando che si è fatto tornare in vita un Catania che clinicamente era già morto. Io ho tante idee, sono fiducioso ma non ho la bacchetta magica. Occorrerà un buon lavoro di squadra e migliorare l’immagine. Adesso occorrono altri sostegni e tanta collaborazione». Queste le parole di Gaetano Nicolosi, probabile futuro presidente del Catania, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito alla società etnea.

L’azionista di maggioranza di Sigi ha continuato dicendo: « Ci sarà un locale dove saranno esposti i trofei vinti dal club rossazzurro e tutto quello che rievoca 74 anni di storia». Si punta, dunque a fare rifiorire il centro sportivo. In merito all’interesse di Joe Tacopina, Nicolosi sottolinea che «a essere sincero la sua mi è sembrata più curiosità che altro».