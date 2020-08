L’emergenza Coronavirus sta spaventando il mondo intero, ma c’è anche chi ne approfitta. Secondo quanto riporta “Gds.it” alcuni deputati avrebbero approfittato del Bonus Covid da 600 euro al mese per le partite Iva, nonostante il lauto stipendo da 12 mila euro. Adesso però i suddetti rischiano la gogna mediatica e l’addio al partito.

Il presidente della Camera Roberto Fico, sentenzia sui social: “E’ una vergogna”, facendo appello ai 5 perché “chiedano scusa e restituiscano quanto percepito”. Sottolinea che è una questione di “dignità e opportunità”, perché, va ricordato, “in quanto rappresentanti del popolo, abbiamo degli obblighi morali, al di là di quelli giuridici”. “Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del Movimento 5 stelle. Se così fosse, chiunque sia, sappia che oltre alla ‘confessione’ è meglio che presenti anche le dimissioni da parlamentare. Per me è già fuori dal Movimento”. Così twitta il capo politico del M5s Vito Crimi.