Nesta verso Venezia-Reggiana: «Giocheremo in uno stadio unico al mondo»

Lunedì 1 aprile la Reggiana giocherà in casa del Venezia. Il tecnico Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti dichiarazioni, riprese da Pianetaserieb.it:

«Queste settimane ci sono servite per staccare visto che tanti giocatori avevano bisogno di recuperare le forze. La prima settimana è stata un po’ più blanda, la seconda più intensa. La sosta è servita anche per recuperare le energie mentali. Vido e Romagna sono in ripresa. Vido si allena tutti i giorni con noi, deve soltanto riprendere la condizione. Anche Varela sta rientrando piano piano, vedremo se verrà a Venezia con noi oppure no. Allenamenti? In alcuni giorni ci arrabbiamo, in altri sorridiamo. Io mi arrabbio a modo mio, per pochi secondi. Venezia? Giochiamo in uno stadio unico al mondo visto che si arriva via mare, poi Venezia è una città stupenda. Ma quando fischia l’arbitro non conta più dove sei, pensi solo all’avversario e al pallone e tutto quello che è intorno conta meno. 700 tifosi al seguito? In trasferta c’è sempre una magia particolare».