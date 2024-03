Corriere dello Sport: “Cesena tra le stelle. Ora la B è una realtà”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Cesena promosso in serie B.

Se l’è presa di forza la Serie B il Cesena: l’anello mancante, dopo la vittoria del Gubbio giovedì scorso con la Torres, l’ha messo all’87’ quando Pierozzi è saltato di testa a centroarea insieme a Cioffi sotto la Curva Mare, piegando Plizzari sulla punizione da sinistra di Donnarumma nel mucchio.

Il “Manuzzi” è saltato, con 15mila tifosi in visibilio e Toscano a gustarsi la sua 6ª promozione, di cui 4 verso la B. Ci sono voluti 2.084 giorni per ritrovare i cadetti – dopo la salvezza sul campo con Castori nel 2018 e poi persa per il fallimento della società – e 43 anni per tornare a festeggiare una promozione matematica davanti alla propria gente (battendo l’Atalanta fu Serie A con Bagnoli).

CHE NUMERI. Il capolavoro sta nei numeri impressionanti con 86 punti (assalto al primato del Catanzaro che ne fece 96 l’anno scorso), frutto di 27 vittorie (le ultime 4 consecutive, ricordando la striscia record di 8 dalla 3a di ritorno più la serie di 28 risultati utili consecutivi dalla sconfitta a Olbia la 1ª giornata il 3 settembre 2023 a quella di Carrara il 5 marzo scorso), 5 pari e 2 ko, mantenendo il campo imbattuto.