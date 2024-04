Nesta presenza Reggiana-Cosenza: «Le squadre che ci hanno messo sotto sono poche»

Nel prossimo weekend andrà in scena la 34^ giornata del campionato di Serie B. La Reggiana di Nesta affronterà il Cosenza di Viali in un match tanto delicato quanto fondamentale per muovere la classifica per entrambe le formazioni. Il tecnico dei padroni di casa è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

«So di avere nelle squadra grandi persone e grandi giocatori. Qualche passo falso e qualche problema l’abbiamo avuto, ci mancherebbe. Ci sono partite fatte bene, altre meno. Però confido molto sugli uomini. Qua dentro ho uomini importanti, uomini giusti, perciò so che è il momento che dobbiamo fare qualcosa di più. Carattere? La Reggiana quando è stata in difficoltà ha tirato sempre fuori un po’ di carattere. Ha tirato sempre fuori la prestazione inaspettata. Io mi aspetto di fare una grande partita, poi vorrei vincere e dobbiamo vincere. Però dobbiamo riprenderci, dobbiamo ritrovare quel fuoco come dicevo dopo la partita di Lecco. Il Cosenza? Davanti hanno tanti giocatori di qualità, di gamba e ripartenza. Il Cosenza è una buona squadra, ma come tutte le altre ha i suoi più e i suoi meno. Però sarà una partita importante, una partita che può riservare sorprese».

«Motivazioni? Senza tattiche e tante cose, bisogna pensare con il cuore e fare la partita giusta. Le motivazioni ognuno se le trova, l’allenatore deve darle. Diciamo che la squadra le trova con i risultati. In Serie B però ci sono le partite, la prima che perde contro l’ultima, non è che l’allenatore non dà la motivazione, ma ribadisco che è la partita. È un problema che hanno tutti. Io credo e ripeto che le squadre che ci hanno messo sotto sono poche. Abbiamo fatto tanti pareggi e qualche sconfitta, ma per me le partite sbagliate totalmente non sono state tante».