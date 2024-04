De Giorgis: «Venezia e Palermo hanno qualcosa in più delle altre»

L’ex calciatore e dirigente Giorgio De Giorgis è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. De Giorgis si è soffermato su varie tematiche sia del campionato cadetto sia della Serie A, ma soprattutto il dirigente ha voluto esprimersi sull’andamento di alcuni club di B e di chi, secondo lui, ha qualcosa in più delle altre.

«Playoff? Sampdoria a sorpresa dentro, merito di risultati in ascesa ma non credo che abbia grandi chance. Ha squadra davanti più attrezzate davanti. Sono venuti a marcare certi giocatori chiave. In un momento di grande difficoltà però ha trovato i gol da altri giocatori e se fai gol la classifica si muove. Una volta i giovani si facevano giocare? Io ebbi fortuna, andai in ritiro e avevo fatto bene con la Primavera l’anno prima. In ritiro c’erano alcuni elementi che non avevano ancora contratto, per questo ho esordito in Coppa Italia e poi in campionato, segnando due volte. Giocai perché ne mancavano tanti».

«Catanzaro? E’ la squadra che gioca meglio in Serie B, meglio del Parma. Gioca bene al calcio, il tecnico fa giocare le sue squadre come vuole lui. E’ una squadra fatta con criterio, costruita nel tempo, e i risultati sono tutti meritati. La Samp ha giocatori forti, per me Venezia e Palermo hanno qualcosa in più delle altre. Catanzaro gioca meglio ma la Samp può vincere contro tutti. Brescia che deve crescere come gol? Quando hai un attacco pericoloso, gli avversari giocano 20-30 metri dietro. Ora sfidano la Ternana che è una brutta bestia, giocano un calcio pratico. Non sarà facile. L’Udinese? L’Udinese l’ho vista con l’Inter, si è trovata avanti e poi hanno perso meritatamente. Anche loro non sono pericolosi davanti. In Serie A le squadre che lottano per la salvezza non fanno più le barricate, l’Udinese è in difficoltà e spero ce la faccia a salvarsi. Si salverà chi farà un colpo esterno, potrebbe essere la svolta».