Il Consiglio della LND terminato poco fa non ha lasciato spazio alle sorprese per quanto riguarda le proposte legate alle promozioni in serie C: la Lega Nazionale Dilettanti, infatti, chidererà in Consiglio federale la promozione delle capoliste dei nove gironi, ovvero Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo.

Il tutto verrà discusso e ufficializzato nel corso del prossimo consiglio della FIGC, in programma il 2 o il 3 giugno.