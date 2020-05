Intervenuto ai microfoni di “Radio Night”, Andrea Pensabene, allenatore dell’Acr Messina, si è espresso così: «Ci siamo visti di recente con Sciotto, il presidente ha tanta rabbia per i suoi anni a Messina ma è una rabbia positiva. Ha investito tanto e il fatto che i risultati non siano dalla sua parte lo ferisce tanto. Ha la potenzialità per mantenere anche una Serie B, il calcio per lui è un hobby ed è dispiaciuto. In questo campionato sono importanti gli Under e un attaccante di categoria, se parti in ritardo, poi fai fatica. Ovviamente contano gli uomini anche se una piazza come Messina pretende i nomi forti».