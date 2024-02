Nedelcearu: «Sabato sarà uno scontro diretto. I nostri tifosi sono importantissimi»

Ionut Nedelcearu ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del Palermo. Di seguito un estratto delle sue parole sull’importanza dei tifosi:

«Sabato contro il Como abbiamo una partita importantissima. Sarà uno scontro diretto che vogliamo vincere perchè all’andata siamo andati vicini alla vittoria. Stavolta giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere anche per loro. I nostri tifosi sono importantissimi, a Piacenza sembrava di giocare in casa e contro il Como ci aspettiamo il Barbera pieno, loro ci aiutano sempre.

I nostri tifosi sono importantissimi, sappiamo di aver passato dei momenti difficili ma l’importante è come stiamo adesso e loro sono tornati a starci vicino e ciò ci aiuta a spingere di più. Il Barbera pieno ci aiuta, il campionato è lungo, mancano ancora tante partite. Le vogliamo vincere ovviamente tutte ma quando ci sarà un momento di difficoltà spero restino al nostro fianco».