Nedelcearu: «Contro la Feralpisalò è stata una vittoria importantissima»

Ionut Nedelcearu ha parlato ai microfoni ufficiali del Palermo. Di seguito un estratto delle sue parole sulla partita di sabato:

«Contro la Feralpisalò è stata una grande vittoria e anche importantissima. Stavamo cercando la vittoria in trasferta che mancava da tanto tempo e siamo felicissimi sia arrivato adesso, specialmente prima di due partite importantissime. Non vincevamo in trasferta da quattro mesi ma ci siamo sempre stati vicini. Il nostro obbiettivo è quello di vincere a prescindere dall’avversario.

Sono soddisfatto della mia prestazione, so che devo migliorare ma sono contento perchè abbiamo preso pochi gol. Questo è uno dei miei obbiettivi in quanto sono difensore e spero di aiutare la squadra a vincere il più possibilei».