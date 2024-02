Nedelcearu: «I tre nuovi acquisti sono molto forti. Palermo è una bellissima città»

Ionut Nedelcauru ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del Palermo. Di seguito un estratto delle sue parole:

«La classifica è corta, mancano ancora tante partite ma come dice il mister dobbiamo pensare step by step. Pensiamo dunque alla prossima partita che sarà importantissima e la vogliamo vincere. Secondo me i nuovi tre arrivati sono molto forti. Loro aiutano la squadra a raggiungere l’obbiettivo e noi gli siamo vicini da quando sono arrivati: siamo una grande famiglia e un grande gruppo.

Grazie al City Group possiamo lavorare in un ottimo centro sportivo dove c’è tutto, non manca niente e si può pensare solo al calcio e lavorare. Palermo mi piace tanto. Quando esco in giro i palermitani sono persone molto calorose, ti sostengono sempre per farti dare il massimo. La città è bellissima e quando sto con la mia ragazza, la mia famiglia o i miei amici stiamo e mangiamo molto bene».