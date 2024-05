Nazionale, out Acerbi per pubalgia: niente Euro 2024 per il centrale, al suo posto Gatti

Tegola per Spalletti e per la Nazionale Azzurra in vista di Euro 2024. Acerbi lascia il ritiro per pubalgia e salta anche gli Europei.

Ecco la nota della Federazione:

“A causa dei postumi di un ‘groin pain’ (pubalgia), il calciatore Francesco Acerbi non farà parte della Nazionale che domani si radunerà al Centro Tecnico Federale in vista di UEFA EURO 2024. Il Ct azzurro Luciano Spalletti ha già preallertato il difensore della Juventus Federico Gatti, che si è reso disponibile e si metterà subito al lavoro nella propria sede