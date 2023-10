Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa, alla vigilia del match contro Malta, inerenti allo scandalo scommesse, argomento degli ultimi giorni:

«Le ultime 24 ore sono state particolari, ma non intaccheranno la squadra. Siamo concentrati sugli allenamenti, sul giocare e sulla partita di domani: siamo super pronti nel dare tutti noi stessi per vincerla. Quanto successo non ha intaccato il morale della squadra».