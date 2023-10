Il CT del Malta Michele Marcolini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia, alle prese con lo scandalo scommesse:

«È un colpo duro da digerire. La Nazionale italiana di fronte a qualcosa di difficile, reagisce e dà il suo meglio. Come per i Mondiali o per gli Europei, vinti in momenti particolari. Dal punto di vista caratteriale la squadra azzurra darà una grande risposta».