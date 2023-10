Alla vigilia della gara contro il Malta, il CT Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa anche sul caso scommesse che ha visti coinvolti anche Zaniolo e Tonali:

«Ora risponderò cercando di approfondire, ma poi bisogna andare avanti perché non si può rimanere incastrati in questa situazione. Noi, purtroppo, per la situazione che si era creata non c’erano altre soluzioni, se non permettergli di raggiungere i propri cari,. In questo tipo di situazioni si sta bene a casa e mi auguro possano chiarire e stare sereni,sono due calciatori forti, molto forti. Nessuno ci ha imposto niente, ci siamo scelti tutto: vogliamo essere una squadra seria, un gruppo che dà un’immagine corretta della bellezza e della possibilità di vestire la maglia della Nazionale. Poi è chiaro che qualcosa dentro lo spogliatoio gli si dice e li si fa riflettere perché ci sono tanti giovani che sognano di vivere quello che stiamo vivendo noi e non possono. Ora non rispondo più su questa cosa e dobbiamo reagire».