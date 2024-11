Nations League. Italia, ecco i convocati di Spalletti per le sfide contro Belgio e Francia

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui convocati di Spalletti per le gare di Nations League.

Il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, si appresta a diramare la lista dei 23 convocati per le ultime due partite della Nations League, con sfide decisive contro Belgio (giovedì 14 a Bruxelles) e Francia (domenica 17 a San Siro). Il ritorno di Barella è ormai certo, mentre Meret e Gatti sono in predicato di rientrare. In dubbio la presenza di Kean, mentre Baldanzi rappresenta la vera novità della convocazione, rispecchiando l’intenzione di Spalletti di integrare giovani talenti, in linea con il progetto di un’Italia proiettata verso il 3-5-1-1, dove i fantasisti saranno fondamentali.

Nella sfida contro la Francia mancherà Kylian Mbappé, escluso a sorpresa dal CT Deschamps. All’Italia basta un punto per accedere ai quarti, mentre due sconfitte la porterebbero ai playout salvezza, senza però compromettere la testa di serie per il sorteggio delle qualificazioni mondiali del 13 dicembre a Zurigo.

Spalletti mira a chiudere il discorso qualificazione già in Belgio, trasformando eventualmente la partita contro la Francia in un’occasione per testare il futuro. Alcuni giovani dell’Under 21 potrebbero aggregarsi alla Nazionale maggiore, tra cui Casadei, Ruggeri, Comuzzo e Savona, mentre Baldanzi spera di avere una chance.

Ecco i probabili 23 convocati:

Portieri: Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli)

Difensori: Di Lorenzo (Napoli), Buongiorno (Napoli), Bastoni (Inter), Okoli (Leicester), Gatti (Juventus) e/o Delprato (Parma)

Esterni: Cambiaso (Juventus), Dimarco (Inter), Udogie (Tottenham), Bellanova (Atalanta) o Politano (Napoli)

Centrocampisti: Ricci (Torino), Fagioli (Juventus), Barella (Inter), Frattesi (Inter), Tonali (Newcastle), Lo. Pellegrini (Roma), Baldanzi (Roma)

Attaccanti: Retegui (Atalanta), Kean (Fiorentina) o Lucca (Udinese), Raspadori (Napoli), Maldini (Monza)

Spalletti punta a un equilibrio tra esperienza e gioventù, con un occhio al futuro della Nazionale.