Gazzetta dello Sport: “Rebus Palermo. Non vince e segna poco, ma Dionisi non cambia”

Le esclusioni: Dionisi sta cercando di trovare una quadra che sblocchi definitivamente il Palermo, in questo momento tagliato fuori dalla corsa alla promozione diretta. Lo sta facendo tenendo fuori dalle scelte iniziali giocatori come Brunori e Ranocchia, che negli ultimi due anni sono stati un corposo investimento da parte del City Group. Stesso discorso vale per Lund, che nelle ultime partite ha lasciato il posto a Ceccaroni, reinventato terzino sinistro con discreto successo. Se da un lato il loro rendimento nelle occasioni in cui sono stati chiamati in causa non è stato all’altezza dei loro standard, è anche vero che risulta difficile rinunciare a lungo termine a un potenziale che in Serie B può fare la differenza, soprattutto tra attacco e centrocampo. I 34 gol realizzati nelle ultime due stagioni dal capitano suggerirebbero un’operazione di recupero repentina.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo e i rebus di Dionisi sulla formazione.

Il Palermo si trova in un momento critico della stagione, con la necessità di trovare soluzioni per risolvere i problemi di continuità e finalizzazione. La squadra allenata da Alessio Dionisi ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite, scivolando all’ottavo posto e segnando con difficoltà: con 12 gol in 12 partite, il Palermo è la squadra con il peggior attacco tra le prime dieci in classifica. Sebbene la difesa sia la terza migliore del campionato, questo non è sufficiente per colmare le lacune offensive.

Dionisi sta cercando di trovare la combinazione giusta per sbloccare la squadra, escludendo inizialmente giocatori chiave come Brunori e Ranocchia, che rappresentano un investimento importante del City Group. Anche Lund è stato relegato in panchina, con Ceccaroni che ha preso il suo posto come terzino sinistro, dimostrando una buona adattabilità. Tuttavia, rinunciare a lungo termine a questi giocatori potrebbe limitare il potenziale della squadra, specialmente in attacco e a centrocampo.

Per la sfida di stasera contro il Frosinone, Dionisi sembra orientato a confermare Le Douaron come attaccante centrale, sperando che il francese, acquistato per 4 milioni di euro, riesca finalmente a sbloccarsi. L’unico cambio previsto rispetto all’ultima partita è l’inserimento di Di Mariano al posto di Di Francesco. Questa partita rappresenta un’opportunità fondamentale per il Palermo di invertire la tendenza e sfruttare al meglio le due settimane di sosta per ritrovare slancio e ambizioni di alta classifica.