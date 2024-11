Gazzetta dello Sport: “Arriva il Palermo. Frosinone col tabù Stirpe, ultimo successo ad aprile”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo che questa sera vorrà sfatare il tabù Stirpe.

Alla vigilia della sfida contro il Palermo, il tecnico del Frosinone, Leandro Greco, ha chiesto ai suoi giocatori “grinta e lucidità per cercare di conquistare il risultato”. Il Frosinone arriva da tre pareggi consecutivi e cerca una vittoria che manca da cinque turni, la prima per Greco da quando ha assunto la guida della squadra. L’ultimo successo casalingo risale alla scorsa stagione, il 26 aprile, quando il Frosinone vinse 3-0 contro la Salernitana, e la squadra non segna da quattro partite.

Per questa sfida, Greco potrà contare sui rientri di Gelli e Cichero e spera in una risposta positiva dall’intera rosa. «A Catanzaro abbiamo sfiorato la vittoria con i subentrati che sono determinanti. Abbiamo le carte in regola per disputare una buona partita contro un avversario ben strutturato che lavora per la promozione. Dobbiamo essere solidi qualsiasi cosa accada», ha sottolineato il tecnico.