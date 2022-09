L’Italia di Mancini si appresta a giocare l’ultima e decisiva partita della fase a gironi di Nations League.Gli Azzurri torneranno in campo questa sera per affrontare l’Ungheria a Budapest. La partita è in programma alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.

La ripartizione dei diritti televisivi delle partite della Nations League prevede che i match degli Azzurri siano trasmessi in diretta TV in chiaro in esclusiva su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La Mediaset potrà trasmettere una partita a scelta per ogni giornata di gara, visibili in chiaro su Canale 20 o Italia 1 e in streaming su MediasetPlay (la prossima sarà Croazia-Francia in programma questa sera). Sky invece, dopo l’accordo siglato con la Uefa, trasmetterà sulla piattaforma satellitare e in streaming su NOW le migliori partite tra le nazionali stranieri nella fase a gironi della Nations League 2022/2023. Maggiori informazioni su dove seguire le partite della Nations League in TV sono disponibili sul sito ufficiale della UEFA.

Ecco nel dettaglio le partite dell’Italia trasmesse sulla Rai:

Ungheria-Italia – lunedì 26 settembre, ore 20:45

Ecco la programmazione delle partite della Nations League su Mediaset:

Portogallo-Spagna martedì 27 settembre ore 20:45 su Canale 20

Ecco la programmazione TV delle partite della Nations League su Sky:

Inghilterra-Germania lunedì 26 settembre ore 20:45 su Sky Sport Uno

Ungheria-Italia lunedì 26 settembre in differita alle 24 su Sky Sport Uno

Portogallo-Spagna martedì 27 settembre ore 20:45 su Sky Sport Uno