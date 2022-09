Antonio Cassano, è stato ospite del nuovo appuntamento di “Muschio Selvaggio“, popolare podcast condotto da Fedez e Luis Sal, toccando il tema Mario Balotelli, e menzionando tra l’altro l’esperienza con il Brescia vissuta dall’attaccante:

«Perché non ha fatto bene a Brescia? Dopo quanto tempo ha litigato con Cellino e l’allenatore? Deve trovare l’ambiente giusto. È il più forte attaccante italiano, ma devi mettere in preventivo il suo comportamento. Fatto questo, Mario rende. Anche a Monza non ha fatto bene, in Serie B giocava e non giocava, era in sovrappreso e discuteva. Bisogna accettare alcuni difetti che ha, però secondo me in Italia può fare la differenza».