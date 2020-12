È oggi, 4 dicembre, secondo quanto riporta “Open.online”, il giorno in cui l’Italia potrebbe cambiare di nuovo la sua composizione di colori anti Covid e incamminarsi verso il periodo natalizio con un numero maggiore di zone gialle.

Le regioni che dalla zona rossa potrebbero passare a quella arancione sono Toscana e Alto Adige. Niente riapertura di confini al momento neanche per la Lombardia, che per domenica 6, dovrebbe quindi rimanere in arancione. Chi potrebbe riaprire i confini già da inizio settimana prossima sono Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Puglia, Umbria, Basilicata e Calabria.