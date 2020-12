“Qualsiasi tributo io faccia per te, sarà sempre troppo piccolo in confronto alla tua grandezza. Nelle foto che si sono viste, non realizzo ancora la tua scomparsa: indico il cielo ma il mio sguardo è verso il basso. Ovunque tu sia, so che mi dai la forza di continuare. Non so se sarò all’altezza del compito ma sono sicuro di una cosa: darò il mio cuore pur di farti felice. Mi manchi amico”.

Con questa lettera, Carlitos Tevez ha voluto omaggiare la leggenda Diego Armando Maradona.