“Nelle tragedie non c’è rivalità, uniti contro il Coronavirus”. Questo è il contenuto dello striscione esposto dai tifosi del Napoli pochi minuti dopo l’inizio del match di campionato contro il Torino, gara valida per la 26^ giornata del campionato di serie A. I Partenopei e i granata sono scesi regolarmente in campo al termine di un sabato particolare, scandito dall’ennesimo comunicato della Lega Calcio che ha cancellato e rinviato ben cinque delle partite in programma tra oggi e domani. In basso la foto dello striscione.