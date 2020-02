Quello che è successo nel corso del match tra l’Hoffenheim e il Bayern Monaco, match valido per la 24^ giornata di Bundesliga, ha davvero del clamoroso. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, sul risultato di 6-0 per la capolista, l’arbitro ha deciso di interrompere la partita per due volte a causa di alcuni striscioni offensivi nei confronti nel presidente e proprietario dell’Hoffenheim Dietmar Hopp, facendo scattare il protocollo antirazzismo. Sotto la curva dei bavaresi sono andati il tecnico Hans-Dieter Flick, il ds Hasan Salihamidzic ed il presidente Karl-Heinz Rummenigge, che si è anche scusato personalmente con Hopp. Una volta ripresa la partita, negli ultimi 10 minuti finali i 22 calciatori in campo hanno fatto scorrere il tempo passandosi il pallone a centrocampo. Il Bayern rischia la sconfitta a tavolino.