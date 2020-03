Nonostante il presidente De Laurentiis abbia fissato la ripresa degli allenamenti del suo Napoli il 25 marzo, tutto verrà slittato nuovamente. Come riporta “SportMediaset” infatti, vista l’emergenza coronavirus sembra impossibile che la squadra di Gattuso possa radunarsi come voluto dal patron. Prima di quella data la società comunicherà il nuovo rinvio spostando il ritorno agli allenamenti tre o quattro giorni più in là, se non di più. In merito a questo si è espresso anche il presidente dell’AIC Tommasi: “Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i tesserati non so cosa abbia in mente. Allenarsi ora, due mesi prima della ripresa del campionato, non ha senso. Ed è pericoloso”.