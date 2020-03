Brutto gesto in quel di Sarnico, lo striscione affisso qualche giorno fa di vicinanza tra Bergamo e Brescia alle prese con l’emergenza Coronavirus è stato strappato via. A darne notizia è stata la sezione del Club Amici dell’Atalanta di Sarnico, intitolata alla bandiera nerazzurra Gian Paolo Bellini: “Purtroppo dobbiamo comunicare che lo striscione che avevamo messo sul ponte ha subito un vile atto vandalico questa notte… è stato tagliato e danneggiato. Purtroppo nei giorni scorsi avevano subito pressioni da parte di qualche “fenomeno” x non farlo appendere. Spiace constatare che in un momento così tragico per la nostra terra ci sia qualcuno che si permette di compiere certe cose. Che tristezza”.