Il Napoli sembra non avere pace, in campionato le cose non sono migliorate con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina dei partenopei, fuori dal terreno di gioco ancora non si è conclusa la battaglia legale tra i giocatori e De Laurentis per la questione multe. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” alcuni giocatori tra cui: Insigne, Lozano, Zielinski, Milik, Manolas e Mertens, avrebbero chiesto attraverso i propri legali la ricusazione dell’arbitro che il club ha scelto, ovvero Bruno Piacci, dato che quest’ultimo è coinvolto in altre 24 controversie con la società partenopea, questo non garantirebbe la terzietà. La mossa dei giocatori non ha fatto altro che inasprire il patron De Laurentiis che è sempre più intenzionato ad andare fino in fondo alla vicenda e far pagare le multe ai calciatori.