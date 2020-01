L’Acr Messina non sta vivendo un periodo affatto facile, la squadra peloritana stenta in classifica e il patron Sciotto è contestato dalla tifoseria. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud” sarebbe stato contattato l’imprenditore Enrico Massimino per rilevare il club messinese. Massimino è l’attuale patron del Licata che sta facendo un ottimo campionato e lo stesso imprenditore ha confermato i contatti con l’Acr: « Sono stato contattato, c’è stato solo un pour parler. In questo momento il mio obiettivo è portare sempre più in alto il Licata. Massimino però ha smentito un appuntamento con Sciotto, inoltre l’acquisizione del club peloritano non avverrebbe di certo ora, ma a partire dalla prossima stagione.