In un istituto scolastico della provincia di Napoli – non ancora identificato – si ricorre a metodi a dir poco artigianali per le misure anti-Covid. Secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, prima di entrare in classe, ogni alunno viene sottoposto al controllo della febbre da parte di un collaboratore scolastico, il quale rileva la temperatura con la mano. Se la fronte non scotta, lo studente può raggiungere i suoi compagni in aula e seguire normalmente le lezioni. Davvero un caso che ha dell’assurdo. Ecco il video: