Novità riguardo alla situazione di Pettinari e Luperini del Trapani. Secondo quanto riporta “Trapanigranata.it”, il Collegio Arbitrale della Lega Pro si è riservato sulla decisione da prendere in merito alla richiesta di risoluzione contrattuale per giusta causa da Stefano Pettinari e Gregorio Luperini.

La società, secondo i due giocatori, non è stata in grado di organizzare gli allenamenti nel mese di settembre. Per i calciatori, inoltre, sarebbe stato violato il protocollo sanitario e per questi motivi hanno richiesto la risoluzione contrattuale. Nell’udienza di oggi, il Trapani di Gianluca Pellino era difeso da Mattia Grassani del foro di Bologna. Pettinari e Luperini, invece, si sono rivolti ad Aic, avvalendosi della competenza dell’avvocato Luca Miranda. All’interno della decisione che l’arbitrato prenderà, resta da comprendere la posizione di Pettinari, in cui è stata evidenziata nei giorni scorsi un’assenza della garanzia sulla seconda rata del riscatto del cartellino del Lecce.