Il coronavirus non ferma il matrimonio a Napoli. Una coppia di sposi è convolata a nozze malgrado le prescrizioni imposte per limitare il contagio.

I cittadini hanno segnalato agli agenti la celebrazione di un matrimonio in via Chiaia. I poliziotti hanno notato gli sposi in via Partenope all’angolo con piazza Vittoria, mentre, con altre due persone, scattavano alcune foto ricordo e li hanno denunciati per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M.

Poche ore fa lo speaker radiofonico Gianni Simioli e il consigliere regionale dei Verdi hanno postato foto che ritraggono la sposa: “In tempo di #coronavirus emoziona avvistare una sposa. Ma ci si può sposare? Non ci stiamo capendo niente”.