Tutti i medici del campionato di Serie B si sono riuniti in conference call per studiare una strategia comune e ipotizzare la data di ripresa degli allenamenti dei vari atleti. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, al termine della riunione è stata presa la decisione di vietare gli allenamenti in gruppo con vari i centri sportivi che dovranno rimanere chiusi. A differenza delle altre volte sembra che ci sia una linea comune tra le società del campionato cadetto, ad eccezione della Salernitana che avrebbe voluto riprendere gli allenamenti con delle misure precauzionali già nell’immediato. E la prossima settimana è prevista una nuova conference call per stilare un documento di comune accordo cominciando ad ipotizzare una data di ripresa degli allenamenti che potrebbe essere vicina alla metà di aprile, al contrario della Serie A che ieri ha siglato un protocollo di intesa sul 4 aprile.