“In un mese, dallo scorso 21 febbraio, quando è stato ricoverato il paziente 1 da Coronavirus è cambiato il nostro modo di vivere, come sistema sanitario abbiamo reagito con forza incredibile, mettendo in campo immediatamente le misure necessarie. Ognuno si è reso protagonista di questa battaglia. La cosa più bella è che tanti oggi combattono restando in casa, dobbiamo farlo sempre di più. Manteniamo il distanziamento sociale, anche all’interno del proprio domicilio”. Lo ha dichiarato l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera che in diretta su Facebook ha anche dato i numeri giornalieri dell’emergenza Covid della regione. “Sono numeri che confermano che c’è crescita costante: 22664 sono i casi positivi (+ 2380 rispetto a ieri), i deceduti sono 2549. In 7735 sono ricoverati, 1050 sono in terapia intensiva. In affanno ancora l’area di Bergamo e Brescia”.