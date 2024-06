Napoli è solo un brutto ricordo: panchina a Walter Mazzarri | Riparte per vincere il titolo al primo anno

La carriera di Walter Mazzarri ricomincia da zero. Il tecnico livornese ha infatti firmato per un club che punta a vincere il campionato

Lasciarsi alle spalle la sfortunata parentesi alla guida del Napoli e ripartire con un progetto nuovo e stimolante. Questo era l’obiettivo di Walter Mazzarri subito dopo aver incassato l’esonero dalla panchina azzurra, a soli tre mesi di distanza da un ritorno che aveva destato molte perplessità.

Il sessantatreenne allenatore livornese aveva risposto ‘sì’ a novembre scorso alla chiamata del presidente Aurelio De Laurentiis in nome di un rapporto di profonda stima reciproca maturato nei precedenti quattro anni trascorsi da Mazzarri a Castel Volturno, dal 2009 al 2013.

Dopo appena novanta giorni dal suo ritorno, a metà febbraio, Il tecnico di San Vincenzo è stato sollevato dall’incarico lasciando Osimhen e compagni al nono posto in classifica: deluso e amareggiato, Mazzarri ha atteso la fine della stagione agonistica in attesa di un’eventuale nuova opportunità.

E l’occasione, proprio qualche giorno fa, ha bussato alla sua porta. Mazzarri sperava nella chiamata di un club italiano o comunque di uno dei campionati più importanti del Vecchio Continente, ma ha dovuto ‘accontentarsi’ di una proposta che qualche tempo fa avremmo definito esotica.

Walter Mazzarri, addio Serie A: l’ex tecnico del Napoli riparte dall’Iran

Il tecnico livornese nella prossima stagione allenerà il Persepolis Football Club, il club più prestigioso e titolato del campionato iraniano che infatti non a caso è soprannominato ‘la Juventus dell’Iran’. Una soluzione di certo non di primissimo piano ma tutto sommato affascinante e suggestiva.

La carriera dell’ex allenatore del Napoli riparte così dall’estero. È la seconda volta che Mazzarri lavora lontano dall’Italia: qualche anno fa fu chiamato dalla famiglia Pozzo alla guida del Watford, in Premier League. Dopo l’esperienza non proprio fortunata sulla panchina dei ‘calabroni’ fece però ritorno nel nostro campionato.

Mazzarri, ora non può più sbagliare: deve vincere il campionato

Il Persepolis è reduce dalla vittoria del campionato iraniano dove ha prevalso con un solo punto di vantaggio sugli eterni rivali dell’Esteghlal. Ciò significa che Mazzarri allenerà una squadra abituata a vincere e per sarà chiamato a ripetere il successo di quest’ultima stagione.

Tra l’altro va sottolineato come Mazzarri non sia il primo tecnico italiano a lavorare nella vecchia Persia: prima di lui Andrea Stramaccioni guidò per un breve periodo proprio l’Esteghlal, la squadra rivale del Persepolis.