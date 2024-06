Vieni in ritiro ma poi ti vendiamo: sarà convocato ma al Milan non c’è più spazio | Lo danno via gratis

Il Milan si prepara a fare fuori il primo esubero. Per lui non c’è più spazio: arriva in ritiro e lo mandano subito via.

Tempo di riflessione anche sul mercato in uscita in casa Milan. I rossoneri si apprestano a una finestra estiva ricca di sorprese e qualche fuoco d’artificio, per ravvivare una piazza piuttosto giù di morale sia dopo la scelta del nuovo allenatore che da come era finita la stagione 2024.

La linea dettata da Ibrahimovic è chiara: un mercato improntato sui giovani e giocatori d’esperienza, un mix per tornare subito a vincere o almeno a lottare per le prime posizioni, in Italia e in Europa. In pentola bolle il colpo dell’estate, con la priorità che sarà data al numero 9, per sostituire Giroud.

Ma prima dei fuochi d’artificio il Milan deve risolvere alcune questioni legate agli esuberi e al mercato in uscita. Ci sono tre giocatori in prestito in questo momento che devono essere piazzati, uno su tutti che la società ha già deciso di voler vendere per fare cassa. Il suo stipendio continua a gravare sulle case rossonere, e dopo il ritiro a luglio il giocatore partirà nuovamente.

Milan, addio in estate quasi certo

I tre belga che tengono banco sulla questione riscatti e prestiti in casa Milan, sono Saelemaekers, De Ketelaere e ovviamente Origi. Saelemaekers ha una clausola di riscatto per il Bologna da 12 milioni che non verrà esercitata con tutta probabilità, mentre per CDK è già stato tutto fatto, e il Milan ha incassato circa 27 milioni complessivi.

Sarà difficile, quasi impossibile invece piazzare Origi. L’ex Liverpool non rientra nei piani di Fonseca, ed ecco perché il Milan vuole liberarsene dopo averlo mandato in prestito lo scorso anno in Premier League al Nottingham Forest.

Origi fonte LaPresse – Ilovepalermocalcio.com

Origi torna a Milanello

Prima di venderlo però il Milan dovrà accoglierlo ancora a Milanello per il ritiro, secondo quanto si apprende. Sorte che toccherà anche ad Alexis Saelemaekers che però viene da ottime cose fatte vedere a Bologna e che ha ancora un buon mercato. Origi viene da un anno disastroso al Nottingham Forest, dove ha messo insieme appena 600 minuti in tutta la stagione.

A preoccupare il club rossonero soprattutto l’ingaggio, da circa 6 milioni di euro a stagione, che il Milan vorrebbe risparmiare. Il giocatore farà ritorno dalle vacanze a Milano e si aggregherà alla squadra, poi verrà cercata una destinazione anche per Ballo-Toure, insieme ai due belga, ormai fuori dal progetto.