Quotidiano del Sud: “Bari, per la porta idee Desplanches e Rinaldi”

Il Bari è alla ricerca di un giovane portiere che sia molto affidabile tra i pali. Secondo quanto riportato da “Il Quotidiano del Sud” i biancorossi avrebbero messo nel mirino Filippo Rinaldi e Sebastiano Desplanches. Il primo è reduce dall’ottima stagione in prestito disputata con l’Olbia, mentre il secondo ha guadagnato la maglia da titolare con il Palermo nelle ultime uscite dell’ultimo campionato di Serie B, playoff compresi. Di proprietà del Parma, Rinaldi sembra una pista più percorribile per il club biancorosso, ma i due estremi difensori dell’Italia U21 possono essere idee concrete per blindare la porta del Bari.

