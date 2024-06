TMW: “Palermo, occhi su Iannoni. Anche la Cremonese sul centrocampista”

Nome nuovo per il centrocampo del Palermo. I rosanero starebbero pensando a Edoardo Iannoni, rivelazione della scorsa Serie C con la maglia del Perugi. Il giocatore – riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com – è stato recentemente riscatto dagli umbri per 400mila euro, ma potrebbe lasciare i biancorossi durante la finestra di calciomercato estivo. Oltre ai siciliani, il centrocampista piace anche alla Cremonese.

Questo il comunicato del riscatto da parte degli umbri: “AC Perugia Calcio comunica che in data odierna ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dalla U.S. Salernitana delle prestazioni del calciatore Edoardo Iannoni. Il classe 2001 nella stagione appena conclusa ha messo a referto 38 presenze e 4 gol. Nel complesso con la maglia del Grifo, invece, i gettoni sono 67. In precedenza ha vestito anche le maglie della stessa Salernitana, della Juve Stabia e dell’Ancona”.