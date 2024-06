Euro 2024, Italia verso la Croazia: allenamento differenziato per Dimarco. Il punto

Dopo la sconfitta contro la Spagna, l’Italia si giocherà l’accesso agli ottavi degli Europei nella sfida di lunedì 24 giugno contro la Croazia. Agli azzurri basterebbe un pareggio considerato che si qualificheranno 4 delle migliori terze. Inoltre, andrebbe visto il risultato dell’Albania contro la Spagna per capire la situazione secondo posto. Intanto non arrivano buone notizie dall’allenamento odierno per il CT Luciano Spalletti: Federico Dimarco ha svolto un lavoro differenziato ed è in dubbio per la sfida contro la Croazia.

