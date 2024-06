TMW: “Responsabile settore giovanile Palermo, in arrivo Farina. Prenderà il posto di Bogdani”

Il Palermo ha deciso di rifare il look del settore giovanile dopo la separazione con Erjon Bogdani, dall’estate del 2022 responsabile dell’area scouting del settore giovanile del club rosanero. Secondo quanto riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoweb.com al suo posto è in arrivo Francesco Farina, ex responsabile del settore giovanile a Crotone, che assumerà lo stesso ruolo avuto in Calabria anche nel club siciliano.

