Si, vogliamo Samardzic: ricominicia la trattativa più bollente dell’estate | Scambio di mail con l’agente e con l’Udinese

Il giocatore bianconero è di nuovo al centro delle voci, e questa può essere la volta buona per lasciare Udine e vestire la nuova maglia.

Nel corso degli ultimi mesi, o meglio dell’ultimo anno, uno dei nomi più al centro di chiacchiere ed indiscrezioni di mercato è senza dubbio quello di Lazar Samardzic. Più nel dettaglio le voci sul suo conto risalgono alla scorsa estate, quando in seguito ad una grande stagione l’Inter pareva ormai ad un passo dal suo acquisto. Tuttavia le classiche diatribe di tipo economico hanno fermato tutto.

Saltato il suo approdo in nerazzurro, gli scenari per lui sono iniziati ad aumentare a dismisura. Il centrocampista è stato accostato a diversi club, su tutti Napoli e Juventus. Lo stesso è poi accaduto a gennaio scorso. Il 22enne però è rimasto ad Udine, dando una grossa mano alla squadra per mantenere la categoria. Arrivati a questa sessione di mercato però si è tornati a parlare con grande vigore del suo futuro.

Ancora una volta varie ipotesi si stanno facendo per il ragazzo serbo, ma a quanto pare ci sarebbe un club in particolare che pare intenzionato a fare sul serio per assicurarsi il suo apporto il prossimo anno. La società in questione infatti ha già cominciato i dialoghi sia con l’Udinese che con l’agente del calciatore, e non è da escludere che a breve si possa venire a capo di questa situazione con Samardzic che potrà finalmente cambiare squadra.

Il club fa sul serio per il centrocampista

Si scrive un nuovo capitolo della vicenda legata al trasferimento di Lazar Samardzic. Una nuova pretendente infatti sembra essersi fatta avanti per tentare di acquistare il calciatore: la Lazio.

Il club di Claudio Lotito infatti si è iscritto alla lista delle pretendenti, e ad oggi pare essere quello che fa più sul serio per comprare il giocatore, anche se resterebbero da limare le pesanti differenze di vedute tra domanda ed offerta tra la famiglia Pozzo e il numero uno laziale.

Addio Samardzic, è la volta buona?

Dopo tante voci dunque chissà che non sia arrivata la volta buona per vedere il calciatore classe 2002 lasciare il Friuli ed accasarsi in una nuova realtà.

Adesso toccherà ai biancocelesti fare la prima mossa dopo i sondaggi dei giorni scorsi, e presentarsi alla porta dell’Udinese con una proposta importante. Nei prossimi giorni dunque potrebbero esserci ulteriori novità.