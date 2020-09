Intervenuto ai microfoni di “CalcioNapoli24” il dr. Vincenzo Mirone, Professore Ordinario di Urologia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica del Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori azzurri, si è così espresso in merito alla questione coronavirus dopo la sfida contro il Genoa, in vista anche della gara di domenica contro la Juventus: «La questione coronavirus dopo Genoa-Napoli? I calciatori del Napoli si sono prestati con grande disponibilità ai tamponi, se ne fanno due a settimana e c’è il fastidio chiaramente ogni volta che lo si fa, sebbene duri poco più di un attimo. Devo dire che i calciatori azzurri hanno accettato la vicenda con grande spirito, anche con un minimo di humor: non abbiamo avuto grandi problemi, va detto. L’iter settimanale da seguire? Già partito adesso, a Castel Volturno ci sono i nostri medici che stanno facendo i test al gruppo squadra, il secondo giro è previsto venerdì. Sono necessarie 24 ore, entro sabato avremo chiara la situazione poi sarà la società con la Juventus a valutare la possibilità di giocare o meno la partita. È una partita a rischio, tra virgolette: già domani il primo giro di tamponi ci farà capire se ci saranno dei positivi».