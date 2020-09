Il ministro Vincenzo Sapdafora, intervenuto ai microfoni de “Il Messaggero” mantiene la calma riguardo al focolaio in casa Genova, e scongiura lo stop alla serie A di cui si è parlato questa mattina sui quotidiani: «Stop alla serie A per 14 giorni? Sentirò il presidente Dal Pino e Gravina. Non credo che siamo ancora in queste condizioni».