Come riportato da “Teleclubitalia” a Napoli una donna sputa contro vigile che stava eseguendo i controlli per le ordinanze restrittive. L’episodio increscioso si è verificato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Nel dettaglio la donna che si trovava senza alcun valido motivo nel comune vesuviano, ha reagito ai controlli sputando contro l’agente della Polizia Municipale, che ora si trova in quarantena a scopo precauzionale. La donna è stata denunciata ed obbligata all’isolamento.