Nel corso di una lunga diretta Instagram, Rocco Arena, presidente dell’FC Messina ha dichiarato: «Per me il campionato è già finito, non si tornerà più a giocare. Ci rimettiamo alle decisioni della Lega. La squadra si sta allenando ma è normale che manca il ritmo gara, che è una cosa ben diversa rispetto agli allenamenti individuali. Spero comunque che la palla possa tornare al più presto a rotolare su un campo di calcio. Attendo con impazienza il derby di ritorno con l’Acr Messina, che non si è mai potuto giocare».