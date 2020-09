Il Napoli deve cedere Milik. Una nuova pista è spuntata negli ultimi giorni: si tratta dell’Everton di Caro Ancelotti.

Secondo l’edizione odierna di “Tuttosport”, sembra che la Premier League sarà la sua prossima destinazione.

L’Everton, infatti, si sarebbe convinto a sborsare i 25 milioni che il club azzurro chiede. Il club del Merseyside deve solo fare attenzione alla concorrenza del Tottenham in questi ultimi giorni di mercato. Dopo il corteggiamento della Roma e della Juve dunque, Milik può finire in Inghilterra, a riabbracciare il suo ex allenatore.