“Ho appena finito di leggere la bozza del nuovo DPCM, che raccoglie alcune delle proposte delle Regioni.

Il presidente Conte intende avviare con noi anche un confronto sul tema degli aiuti economici: lo ritengo indispensabile. Ma il grosso la Sicilia continua a farlo sul fronte sanitario.





La nostra scelta di puntare sui tamponi rapidi, tra i primi in Italia, ha fatto aumentare in modo significativo la nostra capacità di diagnosi. Serve fare ancora di più. E per questo ringrazio i quasi 5mila professionisti che hanno già risposto all’avviso pubblico per il personale. Domani alle 18 – in diretta sulla mia pagina – vi aggiornerò su tutte le misure che adotteremo sul piano sanitario e su quello della organizzazione delle attività economiche e sociali”.

Questo il messaggio via social del Presidente della Regione Nello Musumeci sul nuovo DPCM di Conte.

Ecco il post.