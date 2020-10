Il Teramo continua a stupire, vince ancora e vola momentaneamente in testa alla classifica del girone C di Serie C.

Questa volta la squadra guidata da Paci supera la Casertana con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Iotti al 3′ e di Ilari al 21′.





Il Catania invece ottiene una preziosa vittoria in trasferta sul campo della Virtus Francavilla per 0-1 grazie al rigore siglato da Sarao al 44′.