Né Cristiano Ronaldo, né Leo Messi. Secondo José Mourinho il giocatore più forte è stato un altro, di un’epoca diversa. L’allenatore del Tottenham ne ha parlato nel corso di un’intervista a LiveScore, spiegando di essere un grande ammiratore del suo connazionale attualmente alla Juventus e della stella argentina del Barcellona, ma di preferire in termini assoluti una leggenda della storia del calcio: «Ronaldo, il Fenomeno. Cristiano e Leo Messi hanno avuto carriere più lunghe, sono rimasti ai vertici ogni giorno per 15 anni. Ma se parliamo rigorosamente di talento e abilità, nessuno supera il brasiliano.Quando ero a Barcellona con Bobby Robson, mi sono reso conto che fosse il miglior giocatore che avessi mai visto scendere in campo»-