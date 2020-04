L’Utrecht di Adrian Dalmau non ci sta e promette battaglia dopo la decisione della KNVB di annullare l’Eredivisie 2019-2020. A confermarlo, tra i tanti temi trattati, è stato lo stesso attaccante dei biancorossi nell’intervista concessa oggi a TuttoMercatoWeb.com. Queste alcune sue parole: «Il presidente lo ha già comunicato a tutti: farà ricorso fino alla fine perché possiamo riprenderci ciò che ci è stato tolto ingiustamente. Non si può ignorare la finale di Coppa, così come non si può ignorare il fatto che avevamo una partita in meno del Willem II in campionato e quindi ancora la possibilità di superarlo in classifica».